Juve Sassuolo | cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni di Vlahovic e Thuram

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Vlahovic e Thuram in vista della partita tra Juventus e Sassuolo, prevista per sabato sera allo Stadium. Le informazioni disponibili riguardano lo stato di salute dei due giocatori e le possibili scelte dell’allenatore per l’incontro. Nessuna ufficializzazione sulle loro presenze o assenze è stata ancora comunicata.

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