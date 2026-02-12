Il Parma Calcio ospita la terza tappa della Philadelphia Junior Cup

Mercoledì 11 febbraio il Parma Calcio 1913 ha preso parte alla terza tappa della Philadelphia Junior Cup. La partita si è svolta in un clima di entusiasmo, con tanti giovani che hanno assistito e partecipato a questa iniziativa. La squadra ha mostrato impegno e spirito di squadra, coinvolgendo anche il pubblico presente. È stata una giornata importante per il calcio giovanile e per tutti gli appassionati che hanno seguito l’evento.

Mercoledì 11 febbraio, il Parma Calcio 1913 ha ospitato una partita speciale, che si disputa fuori dal campo di gioco. Il Club gialloblù ha accolto la terza tappa della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A Enilive 20252026, presso lo Stadio Ennio Tardini, per un pomeriggio di allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Camelia Ceasar e Filippo Rinaldi hanno raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l’accento sull’importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Calcio

Ultime notizie su Parma Calcio

