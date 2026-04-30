Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 si disputa la partita tra Juve Stabia e Frosinone, due squadre impegnate nella corsa ai playoff in serie B. A tre turni dalla conclusione del campionato, il Frosinone cerca di conquistare punti decisivi in trasferta, mentre la Juve Stabia spera di ottenere una vittoria per accedere alle fasi finali della stagione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase conclusiva del campionato.

A 180 minuti dalla fine della stagione regolare in serie B tiene banco la lotta per la promozione diretta, il Frosinone si gioca le sue ultime chance sul campo della Juve Stabia che ha bisogno di un ultimo sforzo per entrare nei playoff. Le vespe stanno per tornare a lottare per la massima serie per il secondo anno consecutivo, grazie a scelte oculate. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juve Stabia-Frosinone (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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