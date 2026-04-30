Juve Stabia-Frosinone le probabili formazioni

Le squadre si preparano per le ultime due partite della stagione, che decidono il loro destino. Il Frosinone Calcio si trova in una posizione favorevole, puntando alla promozione diretta in Serie A. Le formazioni probabili sono state annunciate e le partite si disputeranno in due match consecutivi. I risultati di questa fase finale determineranno chi otterrà il passaggio alla massima serie.

Centottanta minuti per scrivere il finale. Due partite che valgono una stagione intera. Il Frosinone Calcio arriva al momento decisivo del campionato con un sogno ancora vivo: la promozione diretta in Serie A.Una rincorsa costruita settimana dopo settimana, con identità, continuità, cuore e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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