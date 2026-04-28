Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026 si affrontano Juve Stabia e Frosinone. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con i campani vicini ai playoff e i ciociari impegnati nella corsa alla promozione diretta. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I campani sono ad un passo dai playoff, mentre i ciociari inseguono la promozione diretta. Juve Stabia vs Frosinone si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Menti JUVE STABIA VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani sono vicinissimi ai playoff promozione. La squadra di Abate, reduce dal pareggio di Pescara, dovrà ottenere almeno un punto nelle ultime due giornate e osservare i risultati del Cesena. I ciociari sognano la promozione diretta e scalzare almeno una tra Monza e Frosinone. L’ultimo periodo è stato decisamente positivi, con 13 risultati utili consecutivi, il che induce a sperare a due giornate dal termine.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia vs Frosinone, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Notizie correlate

Leggi anche: Mantova vs Juve Stabia, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino vs Juve Stabia, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Frosinone - Juve Stabia in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Juve Stabia vs Napoli; Juve Stabia - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Carrarese vs Frosinone: Risultato in Diretta Streaming Serie B 2024-2025.

Juve Stabia – Frosinone parte la prevenditaLa S.S. Juve Stabia 1907 comunica che per la 37°giornata del campionato di Serie BKT, Juve Stabia-Frosinone, in programma allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, venerdi 1 maggio alle or ... magazinepragma.com

Juve Stabia - A un passo dai play-off, tutte le combinazioni per la qualificazioneLe Vespe di Abate vicine al traguardo: decisiva la sfida con il Frosinone, ma anche i risultati di Cesena e Modena possono risultare determinanti. stabiachannel.it

Leggi la notizia : https://vivicentro.it/juvestabia-news/juve-stabia-dopo-aver-superato-lesame-pescara-le-vespe-si-preparano-a-superarne-un-altro-con-il-frosinone/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook