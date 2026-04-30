Juve Primavera tra delusione e orgoglio dopo il ko in Coppa Italia | i messaggi dei bianconeri ai tifosi – FOTO

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, i giovani della Juventus Primavera hanno condiviso sui social media messaggi rivolti ai tifosi, esprimendo sia delusione che orgoglio. La squadra ha affrontato la partita con impegno, ma non è riuscita a superare l’avversario in questa competizione. Le immagini pubblicate mostrano i giocatori durante e dopo l’incontro, mentre i commenti riflettono le emozioni provate in questa fase della stagione.

di Francesco Spagnolo Juve Primavera, la sconfitta in Coppa Italia ha sicuramente segnato i giovani bianconeri. Ma i messaggi sui social sono una buona notizia per il futuro. La sconfitta in Coppa Italia ha sicuramente segnato molto la Juve Primavera, ma c’è anche l’orgoglio del percorso fatto fino ad oggi. « Non ci sono parole per descrivere tutta l amarezza che si prova, essere stati a 10 secondi dalla giornata più bella e indimenticabile, a quella più brutta e buia, ma questo è il calcio. Orgoglioso lo stesso di tutta la squadra, di tutto lo staff e del bellissimo percorso che abbiamo fatto.?? », le parole di Niccolò Rizzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicco (@nicco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, tra delusione e orgoglio dopo il ko in Coppa Italia: i messaggi dei bianconeri ai tifosi – FOTO Notizie correlate Juve Parma Primavera Coppa Italia 2-0: Verde più Durmisi, bianconeri in finale dopo 10 annidi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: bianconeri sconfitti ai rigori, doccia fredda tremenda. La Dea vince la Coppa Italiadi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, la partita; Coppa Italia Primavera. Oggi la finale, Atalanta e Juventus in campo all'Arena Civica di Milano: probabili formazioni e dove seguire la sfida; Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, le interviste; Coppa Italia Primavera: l’Atalanta vince ai rigori contro la Juventus. Juve Primavera beffata in extremis, Rizzo non basta: l'Atalanta vince la Coppa Italia ai rigoriManca ormai poco al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juve. I precedenti sorridono ai bianconeri, che negli ultimi 4 incontri ha sempre vinto. In questa stagione, ... tuttosport.com Primavera, Spalletti all’Arena Civica per la finale decisa ai rigori. L’Atalanta trionfa in Coppa Italia, Juve stesaÈ dell’Atalanta la Coppa Italia Primavera 2026. La Dea torna a vincere il trofeo giovanile dopo ventitré anni battendo ... ilgiorno.it Juve Primavera beffata in extremis, Rizzo non basta: l'Atalanta vince la Coppa Italia ai rigori https://shorturl.at/WsKDp - facebook.com facebook L’Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera: Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e Comolli x.com