Juve Parma Primavera Coppa Italia 2-0 | Verde più Durmisi bianconeri in finale dopo 10 anni

Nel match di semifinale di Coppa Italia Primavera, la squadra bianconera ha battuto il Parma per 2-0, conquistando così la finale dopo dieci anni. La partita ha visto in campo giocatori come Verde e Durmisi, che hanno contribuito alla vittoria. La cronaca dell'incontro, aggiornata in tempo reale, include moviole, tabellini e dettagli sul risultato. La sfida si è svolta in una cornice di grande attenzione, con i tifosi presenti allo stadio.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e batte il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. I bianconeri affronteranno l’Atalanta nella finalissima. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 2-0: sintesi e moviola. 96? FINE DEL MATCH 95? GOL DELLA JUVE- Keutgen serve Durmisi che si gira e mette all’angolino alla perfezione. Festa bianconera 94? Fallo in attacco del Parma 90? Assegnati 5 minuti di recupero 89? GOL DELLA JUVENTUS- Verde vede la porta, carica un destro favoloso che si insacca alle spalle di Astaldi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 2-0: Verde più Durmisi, bianconeri in finale dopo 10 anni Pagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: Leone olimpico, bomber Verde, Durmisi implacabile- VOTIDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Padoin con Tiozzo e Bellino alle spalle di Durmisidi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com Finché c'è Verde c'è speranza, poi Durmisi: la Juve vola in finale di Coppa Italia Primavera. Chi sfideràLa Juve Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia e, dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, supera anche il Parma e vola direttamente in finale. Una partita non bellissima con ... tuttosport.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com