Prandelli sorprende | Lewandowski? La Juve ha già Vlahovic con Spalletti può fare 30 gol

In una recente dichiarazione, l’ex allenatore ha commentato le possibilità offensive della squadra, sottolineando che con l'allenatore attuale il giocatore potrebbe raggiungere una cifra significativa di gol. Ha inoltre affermato che la squadra dispone già di un altro attaccante di rilievo, creando un quadro di potenzialità offensive per la stagione in corso. Queste parole sono state riportate da un sito dedicato alle notizie sulla Juventus.

Kalulu Juve, Pierre è il prossimo sulla lista rinnovi: mossa anti Premier. Potrebbe avvicinarsi allo stipendio di. Holm-Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti Goretzka Juventus, è ormai un testa a testa in Serie A: questo club punta a chiudere in breve tempo. I dettagli Koopmeiners Juve, l’addio è sempre più vicino: questi due club sull’olandese. Comolli ha già bloccato il sostituto. Ecco chi è Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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