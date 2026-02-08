Juventus dopo la Yildiz adesso la Juve guarda Bernardo Silva

La Juventus punta forte su Bernardo Silva. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club sta lavorando per portarlo in Italia questa estate. Il giocatore del Manchester City ha deciso di lasciare il club dopo nove stagioni piene di successi, e i bianconeri sono tra i primi a muoversi per convincerlo. Nei prossimi mesi, si aspettano sviluppi importanti sul fronte del mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo per l'estate è Bernardo Silva, destinato a lasciare il Manchester City a giugno dopo nove stagioni ricche di trofei. Il fantasista portoghese, classe 1994, sarà uno degli svincolati di lusso del prossimo mercato. La Juve ha già avviato i primi contatti

