Justin Rose presenta i nuovi bastoni McLaren al PGA vicino al GP di Miami
Durante il PGA, Justin Rose ha mostrato i nuovi bastoni McLaren, mentre si avvicina il GP di Miami. La presentazione dei bastoni si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui dettagli tecnici o sulle strategie future. La collaborazione tra il golfista e McLaren Golf è stata annunciata recentemente e si inserisce nel settore delle partnership sportive. La manifestazione si è concentrata principalmente sulla presentazione degli strumenti da gioco.
"> Justin Rose e McLaren Golf: una nuova alleanza nel mondo del golf. Justin Rose ha ufficialmente annunciato la sua collaborazione con McLaren Golf, presentando i nuovi ferri della compagnia britannica al Cadillac Championship del PGA Tour. Questo evento si svolge a solo 30 minuti dalla location del Gran Premio di Miami, portando un tocco di Formula 1 nel mondo del golf. La decisione di McLaren di entrare nel mercato del golf segue un’eccezionale stagione di Formula 1 nel 2025, caratterizzata da una doppia vittoria mondiale. Grazie alla creazione di McLaren Golf, la compagnia vuole portare il suo spirito innovativo e le sue tecnologie avanzate anche nel settore golfistico.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Temi più discussi: McLaren Golf, Justin Rose è il primo testimonial sul Tour; Justin Rose è il primo global ambassador e grande investitore di McLaren Golf; Golf: il PGA Tour fa tappa a Miami con il Cadillac Championship; McLaren Golf: la precisione da paddock scende nel green.
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