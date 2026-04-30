Justin Rose presenta i nuovi bastoni McLaren al PGA vicino al GP di Miami

Durante il PGA, Justin Rose ha mostrato i nuovi bastoni McLaren, mentre si avvicina il GP di Miami. La presentazione dei bastoni si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui dettagli tecnici o sulle strategie future. La collaborazione tra il golfista e McLaren Golf è stata annunciata recentemente e si inserisce nel settore delle partnership sportive. La manifestazione si è concentrata principalmente sulla presentazione degli strumenti da gioco.