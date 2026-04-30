judo si sfideranno i migliori cadetti italiani

Sabato 2 maggio si terrà al PalaPrometeo il campionato italiano di judo riservato ai cadetti, la principale competizione nazionale per atleti under 18. La manifestazione prevede la partecipazione dei migliori atleti italiani di questa categoria, pronti a confrontarsi sul tatami in una giornata dedicata alla disciplina. L’evento rappresenta un momento importante per il judo giovanile, con numerose gare in programma per determinare i campioni nazionali.

Sabato 2 maggio il PalaPrometeo ospita il Campionato italiano di judo serie A1 cadetti, la massima competizione tricolore per gli under 18. Quasi mille persone attese: 396 atleti accreditati – i migliori venti per ciascuna delle nove categorie maschili e otto femminili, più i medagliati dell’anno scorso che accedono di diritto – con l’indotto di tecnici, accompagnatori e famiglie al seguito. L’organizzazione è affidata al Judo Club Camerano, guidato da Marco Montanari. "Faccio judo da quarant’anni – racconta – e non ho memoria di qualcosa del genere". Il percorso che ha portato Ancona a ospitare l’evento nazionale è partito nel 2023 dal Memorial Angelo Montanari, torneo per preagonisti dedicato al fratello scomparso, che in due edizioni ha radunato circa 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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JUDO - TROFEO ITALIA CADETTI Città di Veroli 2026 - TATAMI 4

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