centro judo novara i risultati degli italiani cadetti e i podi di pavia

Nel fine settimana, il Centro Judo Novara ha partecipato a due eventi nazionali, i Campionati Italiani A2 Cadetti a Leinì e il torneo “Città di Pavia”. In entrambe le occasioni, la squadra ha portato a casa diversi risultati e medaglie, confermando la presenza nel panorama del judo giovanile italiano. I partecipanti hanno affrontato numerose sfide, ottenendo piazzamenti e riconoscimenti nelle rispettive categorie.

Un fine settimana intenso, tra grandi numeri, sfide nazionali e un ricco bottino di medaglie. Il Centro Judo Novara è stato protagonista su due fronti, prima ai Campionati Italiani A2 Cadetti di Leinì e poi al torneo “Città di Pavia”. Sabato e domenica scorsi la competizione tricolore ha richiamato ben 849 atleti in rappresentanza di 378 società, confermandosi tra gli appuntamenti più importanti della stagione. Il Centro Judo Novara si è presentato con tre giovani atleti: Simone Di Giorgio, Omar Majdoub e Maya Anchisi. Nella categoria 66 kg, Simone Di Giorgio ha affrontato un tabellone molto competitivo, chiudendo al 33° posto su 103 partecipanti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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