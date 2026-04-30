L'Inter ha ottenuto l'autorizzazione dal Liverpool per il trasferimento di Jones, che arriverà con sei mesi di ritardo rispetto alle prime ipotesi. L'inglese, molto apprezzato da un ex calciatore dell'Inter, rappresenta un’interessante occasione di mercato. La società nerazzurra sta pianificando numerosi cambiamenti per il prossimo calciomercato estivo, con diverse operazioni in programma.

L’Inter cambierà tanto nel prossimo calciomercato estivo. In entrata e per il centrocampo resta più che attuale il nome di Curtis Jones, che i nerazzurri hanno provato a prendere nella scorsa sessione di gennaio. Da allora il 25enne inglese ha continuato a trovare poco spazio e anche in Inghilterra confermano che da parte del Liverpool c’è sempre grande apertura alla sua cessione. L’Inter aveva lavorato per un prestito con diritto, poi visto che non c’era tempo per un suo rinnovo coi ‘Reds’ l’affare è andato a monte. Di conseguenza è saltato anche quello che avrebbe portato Frattesi in Premier, nello specifico al Nottingham Forest. Proprio il classe ’99 capitolino potrebbe fare spazio all’arrivo ad Appiano di Jones, elemento molto apprezzato da Cristian Chivu.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Jones all’Inter con 6 mesi di ritardo: via libera del Liverpool, ecco chi gli fa spazio

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