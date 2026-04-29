Piero Ausilio sta lavorando per portare a termine un acquisto importante dal Liverpool durante la prossima sessione di mercato estiva. La trattativa riguarda un centrocampista inglese, considerato un obiettivo di lunga data. Tuttavia, ci sono alcune difficoltà che potrebbero rallentare il percorso, anche se i dettagli precisi non sono stati resi noti. La società nerazzurra ha in programma di sostituire alcuni giocatori chiave con questa nuova acquisizione.

di Lorenzo Vezzaro Jones Inter: il piano nerazzurro per sostituire Frattesi e Mkhitaryan con il centrocampista inglese. Le ultimissime. Il nome di Curtis Jones non è mai uscito dai radar di viale della Liberazione. Dopo il tentativo andato a vuoto lo scorso gennaio, quando il centrocampista inglese era stato individuato come il profilo ideale per rimpiazzare il partente Frattesi, la dirigenza nerazzurra è pronta a riallacciare i contatti. All’epoca il giocatore, poco impiegato da Arne Slot, aveva già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Milano, ma la trattativa si arenò per la mancanza di un incastro definitivo tra le parti. Rivoluzione a centrocampo: i motivi dell’accelerazione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jones Inter, Piero Ausilio torna all’assalto del talento del Liverpool per l’estate. C’è un ostacolo

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