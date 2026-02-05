Slot tecnico del Liverpool | Ecco perché Jones non è andato all’Inter

Arne Slot spiega perché Curtis Jones è rimasto al Liverpool. Durante una conferenza stampa, il tecnico dei Reds ha chiarito che non c’è stata alcuna intenzione di cedere il giocatore a gennaio, nonostante l’interesse dell’Inter. Slot ha sottolineato che Jones è considerato un elemento importante per il progetto della squadra e che, alla fine, la decisione di tenerlo è stata semplice. L’Inter ha fatto un’offerta, ma il Liverpool ha deciso di mantenere il centrocampista, puntando su di lui per il resto della stagione.

Slot. Nel corso della conferenza stampa odierna, Arne Slot è tornato a parlare del mercato invernale del Liverpool, soffermandosi in particolare sulla scelta di non cedere Curtis Jones nonostante l’interesse concreto dell’ Inter emerso a fine gennaio. Il manager dei Reds ha chiarito le motivazioni che hanno portato il club inglese a trattenere il centrocampista, considerato ancora una risorsa importante all’interno della rosa. Slot ha spiegato come la decisione sia maturata anche alla luce delle dinamiche interne alla squadra, sottolineando che Jones ha trovato continuità di impiego ma anche una certa sfortuna: “ Ha giocato molti minuti ed è stato sfortunato, nel senso che il centrocampo è l’unico reparto in cui non abbiamo avuto infortuni “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La trattativa tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones si è chiusa con un no deciso.

Il mercato dell’Inter si complica ancora, questa volta per il tentativo di portare Jones in nerazzurro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

