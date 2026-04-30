Jimmy Lai | il premio alla libertà di stampa per il leader di Hong Kong

La Deutsche Welle ha recentemente conferito il premio per la libertà di espressione a Jimmy Lai, leader di Hong Kong, durante un evento a Bonn. Lai, fondatore di un noto quotidiano, sta scontando una condanna di vent'anni di carcere a causa di una legge sulla sicurezza nazionale approvata nella regione. La premiazione ha attirato l’attenzione sui casi di repressione della libertà di stampa e di espressione in quella zona.

? Cosa sapere La Deutsche Welle assegna il premio per la libertà di espressione a Jimmy Lai a Bonn.. Il fondatore di Apple Daily sconta vent'anni di carcere per la legge sulla sicurezza nazionale.. Il ventitreesimo giugno a Bonn, durante il DW Global Media Forum, vedrà la consegna del dodicesimo premio per la libertà di espressione a Jimmy Lai, attualmente detenuto, in riconoscimento del suo impegno nel movimento democratico di Hong Kong. La decisione è stata comunicata questo giovedì dalla direzione della Deutsche Welle, che ha scelto di onorare il fondatore dell’ormai chiusa testata Apple Daily. Barbara Massing, alla guida dell’emittente...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jimmy Lai: il premio alla libertà di stampa per il leader di Hong Kong Notizie correlate Hong Kong leader says Jimmy Lai’s sentence ‘deserved’ after all the harm committedHONG KONG, Feb 10 (Reuters) - Hong Kong leader John Lee said on Tuesday media tycoon and democracy campaigner Jimmy Lai deserved the 20-year jail... Leggi anche: 20 anni di carcere a Jimmy Lai. Il monito cinese per Hong Kong Approfondimenti e contenuti Hong Kong: premio ‘Fatti per la verità’ a Jimmy Lai, fondatore di Apple DailyA ritirare il premio è il figlio, Sebastien Lai, al posto di suo padre, Jimmy Lai, imprenditore e giornalista di Hong Kong incarcerato dal regime cinese per la sua battaglia a difesa della libertà di ... ilgiornale.it L’attivista di Hong Kong Jimmy Lai è stato dichiarato colpevoleA Hong Kong l’imprenditore dei media e attivista per la democrazia Jimmy Lai è stato giudicato colpevole in un processo diventato emblematico dell’erosione delle libertà civili nella città e ... ilpost.it