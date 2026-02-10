20 anni di carcere a Jimmy Lai Il monito cinese per Hong Kong

Il tribunale di Hong Kong ha condannato Jimmy Lai a 20 anni di carcere. L’attivista e editore del quotidiano Apple Daily è stato giudicato colpevole di aver sfidato le autorità cinesi, ricevendo una delle pene più dure da tempo. La decisione arriva dopo pochi minuti di udienza, una mossa che il governo ha usato come esempio per mettere a freno alle voci di opposizione. La condanna di Lai segna un nuovo capitolo nella stretta sulla libertà di stampa e di protesta nella regione.

Dieci minuti di udienza per colpirne uno educandone cento. Così il governo di Hong Kong ha condannato a 20 anni l'attivista ed editore del quotidiano Apple Daily Jimmy Lai, chiudendo uno dei processi simbolo della stretta cinese sull'ex colonia britannica. I sostenitori di Lai, riuniti di fronte al tribunale di West Kowloon dalla sera prima, non hanno avuto neanche il tempo di realizzare quanto stava accadendo. Una manciata di minuti e i tre giudici dell'Alta Corte avevano letto la sentenza: vent'anni di carcere per sedizione e collusione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale (National Security Law, Nsl) la pena più severa prevista dalla normativa imposta da Pechino dopo le proteste pro democrazia del 2019.

