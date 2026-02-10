Hong Kong leader says Jimmy Lai’s sentence ‘deserved’ after all the harm committed

Hong Kong leader John Lee ha detto che la condanna a 20 anni di Jimmy Lai, il noto magnate dei media e attivista per la democrazia, è giusta. Lee ha commentato che Lai si è meritato questa pena dopo tutto il danno che ha causato. La sentenza ha fatto discutere, ma il governatore ha mantenuto il suo punto di vista, sottolineando come Lai abbia agito contro le leggi locali. La decisione ha diviso l’opinione pubblica e gli osservatori internazionali restano in attesa di ulteriori sviluppi.

HONG KONG, Feb 10 (Reuters) - Hong Kong leader John Lee said on Tuesday media tycoon and democracy campaigner Jimmy Lai deserved the 20-year jail sentence handed down to him by a court this week after all the harm committed.

Taiwan condemns 'harsh' sentence for Hong Kong tycoon Jimmy Lai. La retata contro Jimmy Lai, magnate dei media di Hong Kong, ha suscitato reazioni anche a Taiwan.

Reaction to Hong Kong tycoon Jimmy Lai's 20 year sentence in security trial. Il magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, è stato condannato a 20 anni di carcere.

Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere: la corte di West Kowloon ha evitato l'ergastolo, la massima pena possibile, ma ha comminato a carico dell'ex magnate dei media di Hong Kong, tra i principali attivisti pro-democrazia dell'ex colonia britannica.

