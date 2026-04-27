AEW | Aleister Black ritorno improbabile? Reazioni negative dietro le quinte

Dopo essere stato licenziato dalla WWE, Aleister Black, ora noto come Malakai Black, potrebbe tornare a lavorare con la AEW. Tuttavia, fonti interne indicano che il suo ritorno non sarebbe ben accolto dal team dietro le quinte della compagnia di Tony Khan. Le reazioni negative sarebbero legate a diversi aspetti, anche se non sono stati specificati dettagli ulteriori. La questione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori nel settore del wrestling.

Dopo il licenziamento dalla WWE, l’eventuale rientro dell’ex NXT Champion nella compagnia di Tony Khan trova un’accoglienza tutt’altro che calorosa nel backstage. Anche Shawn Dean ha già preso posizione pubblica sulla questione. La rivelazione di Meltzer a Wrestling Observer Radio. Il licenziamento di Aleister Black dalla WWE ha immediatamente acceso le speculazioni su un suo possibile ritorno in AEW, ma il quadro che emerge dal dietro le quinte della compagnia di Tony Khan non lascia troppo spazio all’ottimismo per chi sognava di rivederlo nel roster di Jacksonville. A fare il punto della situazione è stato Dave Meltzer, che a Wrestling Observer Radio ha raccontato di aver raccolto pareri tutt’altro che entusiasti tra le sue fonti interne alla compagnia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Aleister Black, ritorno improbabile? Reazioni negative dietro le quinte Notizie correlate AEW: Shawn Dean chiude le porte al ritorno di Aleister BlackUn nome interno alla AEW sta già spegnendo sul nascere l’idea di un possibile ritorno di Aleister Black nella compagnia dopo il suo licenziamento... WWE: Aleister Black felice del primo anno dopo il ritornoTra poche settimane Aleister Black festeggerà il primo anniversario del suo ritorno in WWE, iniziato nell’aprile 2025 quando colpì The Miz con la sua... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aleister Black torna in AEW dopo l’addio alla WWE? Ecco la verità; AEW: Shawn Dean chiude le porte al ritorno di Aleister Black; 4 licenziamenti WWE che dovrebbero evitare di fare il salto in AEW; AEW | Shawn Dean chiude le porte al ritorno di Aleister Black. AEW: Shawn Dean chiude le porte al ritorno di Aleister BlackUn nome interno alla AEW sta già spegnendo sul nascere l’idea di un possibile ritorno di Aleister Black nella compagnia dopo il suo licenziamento dalla WWE, chiudendo rapidamente le speculazioni dei f ... zonawrestling.net WWE: Ecco perchè ho lasciato la AEW, la confessione di Aleister BlackQualche giorno fa vi abbiamo riportato le parole di Cody Rhodes sul suo addio alla AEW, maturato in seguito a diverse mancanze di rispetto. Nel 2025 diverse Superstar hanno compiuto la stessa scelta, ... spaziowrestling.it #AleisterBlack e #KairiSane sono i due atleti più grossi ad essere stati rilasciati #WWE nei giorni scorsi. I fan della federazione sono in rivolta dopo tale scelta, e richiedono di reintegrare nel roster subito entrambi. Voi cosa ne pensate - facebook.com facebook Nuova ondata di rilasci in WWE: aggiunti nomi come Aleister Black, Zelina Vega, Santos Escobar, Kairi Sane, Apollo Crews e i Motor City Machine Guns a una lista già molto lunga. Una delle tornate più pesanti degli ultimi anni. (WWE) #wwenews #wweitalia x.com