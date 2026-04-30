Jeep e Harley-Davidson hanno annunciato una partnership in vista del 2026, con un accordo firmato tra i due marchi. La collaborazione verrà presentata ufficialmente in occasione di un evento europeo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui progetti specifici. Per ora, non sono stati diffusi comunicati aggiuntivi riguardo alle modalità di questa alleanza o alle iniziative previste.

Harley-Davidson e Jeep annunciano una nuova partnership europea per il 2026. La collaborazione vedrà i due brand affiancarsi nei principali eventi motociclistici e nelle iniziative delle community Harley-Davidson in tutta Europa nel corso della stagione, e sarà lanciata ufficialmente in occasione dell'European Spring Rally a Senigallia, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026, e che aprirà la stagione motociclistica. Nel corso dell'anno, Jeep e Harley-Davidson saranno insieme in una serie di eventi europei di riferimento della casa di Milwaukee, tra cui figurano l'Harley Owners Group Rally di Cascais (Portogallo) dal 18 al...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jeep e Harley-Davidson: firmata una partnership europea per il 2026

Notizie correlate

Da Rimini a Milano in moto per consegnare una Harley Davidson a Johnny DeppRimini si prepara a mettersi in viaggio per uno degli eventi musicali più attesi del 2026.

Harley-Davidson lancia RIDE, una piattaforma globale tra heritage e brand(Adnkronos) – Harley-Davidson inaugura una nuova fase della propria evoluzione con il lancio di RIDE, piattaforma globale pensata per rafforzare il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jeep e Harley-Davidson, una partnership molto Born in USA; Jeep® annuncia una nuova partnership con Harley-Davidson per il 2026; Jeep e Harley-Davidson su strada insieme, la partnership europea 2026; Jeep e Harley-Davidson insieme nel 2026: ritorno della partnership in Europa.

Jeep annuncia una nuova partnership con Harley-Davidson per il 2026Jeep e Harley-Davidson avviano una nuova partnership in Europa per il 2026: i due brand e i loro fan parteciperanno ... motorinolimits.com

Jeep, partnership con Harley-Davidson per il 2026: si parte dall'European Spring RallyJeep e Harley-Davidson annunciano una partnership europea per il 2026 con eventi e raduni in tutta Europa. Protagonisti la nuova Jeep Compass e le moto Harley ... motorbox.com

Harley-Davidson Speed Shop Firenze City nel cuore della città. Via Pietrpiana, 5R Scopri come arrivare da Piazza Sant'Ambrogio! #harleydavidson #harleydavidsonmotorcycles #harley #harleylovers #harleylife #firenze #motorcycles #newshop #firenze - facebook.com facebook