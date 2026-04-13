Harley-Davidson lancia RIDE una piattaforma globale tra heritage e brand
Harley-Davidson ha annunciato il lancio di RIDE, una piattaforma digitale creata per rafforzare la presenza del marchio a livello globale. La piattaforma mira a coinvolgere una nuova generazione di appassionati di motociclette, mantenendo legami con l’eredità storica del brand. La novità segna un passo importante nel percorso di evoluzione dell’azienda, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato internazionale.
(Adnkronos) – Harley-Davidson inaugura una nuova fase della propria evoluzione con il lancio di RIDE, piattaforma globale pensata per rafforzare il posizionamento del marchio e dialogare con una nuova generazione di motociclisti. RIDE si configura come un progetto che va oltre la comunicazione tradizionale, si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare l’identità storica del brand, reinterpretandola in chiave contemporanea. Si parla di un ritorno alle origini, infatti l'elemento chiave del lancio è anche il recupero dello storico logo Bar & Shield, un simbolo identitario del brand, che viene reintrodotto all’interno di una nuova veste visiva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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