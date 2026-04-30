Jebreal Montanari Fabbri e Sallusti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 2 maggio Con Travaglio e Scanzi

Sabato 2 maggio alle 21:30, il talkshow “Accordi&Disaccordi” va in onda su Nove, condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti della puntata ci sono giornalisti e opinionisti come Jebreal, Montanari, Fabbri e Sallusti, che si confrontano con Travaglio e Scanzi in una serata dedicata all’approfondimento di temi attuali. La trasmissione si svolge in prima serata e vede partecipare diversi commentatori di spicco.

Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 2 maggio alle 21:30. Ospiti la giornalista Rula Jebreal, il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, il direttore di Domino Dario Fabbri e il direttore di Politico Quotidiano Alessandro Sallusti. Al centro della discussione la grazia a Nicole Minetti, l’attentato a Donald Trump e l’abbordaggio della Flotilla. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. L'articolo Jebreal, Montanari, Fabbri e Sallusti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 2 maggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jebreal, Montanari, Fabbri e Sallusti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 2 maggio. Con Travaglio e Scanzi Notizie correlate Guerri, Sallusti, Jebreal e Odifreddi ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 14 febbraio. Con Travaglio e ScanziNuova puntata di “Accordi&Disaccordi” sul Nove: il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi torna in prima serata sabato 14 febbraio alle 21:30. Montanari, Orsini, Fabbri e Iacchetti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 21 marzo. Con Travaglio e ScanziNuova puntata sul Nove del talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 21 marzo alle 21:30. Altri aggiornamenti Si parla di: Premier a confronto, Scanzi: Cambierei subito la Meloni con Sanchez. Ainis, Jebreal, Senaldi, Fabbri e Cecinini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 1° novembre. Con Travaglio e ScanziRoma, 24 apr. (Adnkronos) - La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele: dopo l’anteprima di ieri con la parata delle Marine estere, questa mattina alle 10 l’Ammiraglio comandante Alberto ... ilfattoquotidiano.it Montanari, Orsini, Fabbri e Iacchetti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 21 marzo. Con Travaglio e ScanziRoma, 24 apr. - (Adnkronos) - In uno scenario internazionale sempre più complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche con conflitti ibridi e shock energetici, Key4Biz promuove la nuova edizione ... ilfattoquotidiano.it