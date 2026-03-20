Montanari Orsini Fabbri e Iacchetti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 21 marzo Con Travaglio e Scanzi

Sabato 21 marzo alle 21:30 andrà in onda una nuova puntata di “Accordi & Disaccordi” sul Nove, condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti ci saranno Montanari, Orsini, Fabbri e Iacchetti, che si confronteranno con Travaglio e Scanzi. La trasmissione si svolgerà in prima serata e si concentrerà su temi di attualità e approfondimenti.

Nuova puntata sul Nove del talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 21 marzo alle 21:30. Ospiti in studio il rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, il direttore della rivista di geopolitica Domino Dario Fabbri, il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini e l’attore e conduttore Enzo Iacchetti. Al centro della discussione la guerra in Iran che si è allargata ormai a tutti i Paesi del Golfo con risvolti che toccano direttamente l’ Europa per quanto riguarda soprattutto il prezzo della benzina. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Montanari, Orsini, Fabbri e Iacchetti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 21 marzo. Con Travaglio e Scanzi Articoli correlati Conte, Mieli, Montanari e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 7 marzo. Con Travaglio e ScanziTorna sul Nove il talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 7 marzo alle 21:30. Cacciari, Orsini e Jebreal ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 17 gennaio. Con Travaglio e ScanziRiparte sabato 17 gennaio sul Nove “Accordi & Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi, che torna a raccontare lo scenario...