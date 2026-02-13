Guerri Sallusti Jebreal e Odifreddi ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 14 febbraio Con Travaglio e Scanzi

Guerri, Sallusti, Jebreal e Odifreddi saranno ospiti di Luca Sommi a “Accordi&Disaccordi” sabato 14 febbraio, durante la nuova puntata del talk in onda sul Nove, che vedrà anche la partecipazione di Travaglio e Scanzi.

Nuova puntata di "Accordi&Disaccordi" sul Nove: il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi torna in prima serata sabato 14 febbraio alle 21:30. Ospiti della puntata lo storico Giordano Bruno Guerri, il giornalista Alessandro Sallusti, la giornalista Rula Jebreal e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Al centro del dibattito il decreto Ucraina, sul quale il governo ha dovuto mettere la fiducia, il disegno di legge sull'immigrazione che reintroduce un cavallo di battaglia di Giorgia Meloni, lo scudo navale. Si parlerà inoltre della polemica che ha travolto il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri in merito al referendum sulla giustizia e non mancherà uno sguardo sugli esteri con un approfondimento sugli Epstein file.