Jazz 2 miliardi di persone unite | il mondo celebra la musica

Il 30 aprile 2026, più di due miliardi di persone in tutto il mondo partecipano alle celebrazioni dell'International Jazz Day. L'evento globale, organizzato dall'Herbie Hancock Institute of Jazz, si svolge ad Abu Dhabi, dove vengono organizzati concerti e attività dedicate alla musica jazz. Questa giornata internazionale mira a promuovere la cultura musicale e a mettere in risalto il ruolo del jazz come patrimonio condiviso.

? Cosa sapere Oltre 2 miliardi di persone celebrano l'International Jazz Day il 30 aprile 2026.. Abu Dhabi ospita l'evento globale coordinato dall'Herbie Hancock Institute of Jazz.. Domani, giovedì 30 aprile 2026, oltre 2 miliardi di persone in ogni continente si sintonizzeranno sulle frequenze del jazz per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz, un evento che trasforma la musica in una forma di diplomazia culturale globale. Questa ricorrenza, nata ufficialmente nel 2011 per iniziativa dell’UNESCO e sostenuta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, non rappresenta soltanto una manifestazione artistica, ma si configura come uno strumento per promuovere il dialogo tra i popoli e il rispetto della dignità umana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Quando il jazz incontra la poesia, le parole smettono di stare in fila. Seguono il ritmo, accettano l’imprevisto, danno valore alle pause. Non cercano precisione, ma presenza. Come il jazz, anche la poesia vive di ciò che resta tra una frase e l’altra. È lì che il sile - facebook.com facebook