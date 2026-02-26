Jazz on Symphony | il mondo del jazz e quello della musica sinfonica insieme

Con l’intento di voler mettere in dialogo due mondi come quello del jazz e della musica sinfonica, sono quest’anno infatti tre i concerti – due nel 2026, venerdì 29 maggio e sabato 26 settembre, e uno nel 2027, giovedì 14 gennaio, tutti alle 20.30 all’Auditorium Manzoni – che vedono protagonisti Orchestra e Coro della fondazione lirico sinfonica felsinea, diretti nelle diverse date rispettivamente da Paolo Silvestri, André Raphel ed Ezequiel Silberstein. Sul palco si alternano come solisti, nell’ordine, il trombettista italiano Enrico Rava con il quintetto Fearless Five, il pianista statunitense Uri Caine e il violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

top jazz: l’artchipel orchestra votata miglior formazione dell’anno nel referendum della rivista musica jazzMILANO - È l’Artchipel Orchestra la migliore formazione dell’anno (2025): il collettivo milanese diretto e fondato dal batterista e compositore...

