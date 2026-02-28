Questa foto di Hillary e Bill Clinton con Epstein è stata generata con l’AI

Una foto di Hillary e Bill Clinton insieme a Jeffrey Epstein è stata creata con l’uso dell’intelligenza artificiale. La Clinton è stata ascoltata davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera nell’ambito di un’indagine su Epstein. La scena ha attirato l’attenzione, mentre le autorità continuano a raccogliere informazioni su vari aspetti delle attività dell’imprenditore.

Davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera, Hillary Clinton è stata ascoltata nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein. Durante la deposizione ha dichiarato che non era a conoscenza dei crimini del finanziere pedofilo, di non ricordare di averlo incontrato e che non è mai stata nella sua isola, né a casa sua o nei suoi uffici. A seguito della deposizione, è iniziata a circolare una foto che la ritrae mentre partecipa a un festino insieme al marito Bill mentre ridono insieme a Epstein. Hillary, in particolare, scherza con il finanziere tenendolo per la cravatta. Prova regina? No: intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. La foto del presunto festino tra Hillary Clinton, Bill Clinton ed Epstein è generata o modificata con l'AI.