Questa foto di Carlo Ancelotti baciato da tre ragazzine al Carnevale di Rio è stata generata con l’AI

Una foto di Carlo Ancelotti, scattata al Carnevale di Rio, mostra l’allenatore mentre riceve tre baci sulle guance da altrettante ragazzine. La immagine è stata creata con l’uso dell’intelligenza artificiale e sta circolando sui social media. La foto si presenta come un’immagine generata digitalmente, senza che ci siano immagini ufficiali o fotografie autentiche dell’evento.

Circola una foto che ritrae Carlo Ancelotti in mezzo a tre ragazze che lo baciano contemporaneamente sulle guance. Il messaggio che accompagna l’immagine suggerisce che l’allenatore abbia ormai scelto definitivamente il Brasile, rafforzando l’idea con una scena sopra le righe. Si tratta, però, di un’opera dell’Intelligenza Artificiale. L’immagine viene condivisa come una prova fotografica della presenza di Ancelotti al Carnevale in atteggiamenti “festosi”. Abbiamo sottoposto la foto a SynthID Detector, uno strumento sviluppato da Google per individuare eventuali filigrane associate a contenuti generati con intelligenza artificiale. L’esito risulta positivo: l’immagine è opera dell’AI di Google. 🔗 Leggi su Open.online

Ieri mi ha scritto Carlo Ancelotti, che vorrei salutare, siccome è stato un grande e ci sta guardando dal Brasile". - facebook.com facebook

Un grande allenatore deve essere in primis un bravo gestore. Equilibrio, bilanciamento e valorizzazione delle risorse umane: tutte le caratteristiche necessarie per un tecnico vincente. Parola di Carlo Ancelotti 1/4 x.com