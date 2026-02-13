Jannik Sinner può guadagnare fino a 500 punti nel ranking ATP a Doha, iniziando la fase senza scarti, mentre Carlos Alcaraz, già primo nel tabellone, punta a consolidare la sua posizione.

L’ azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sono entrambi iscritti all’ ATP 500 di Doha, in Qatar, dove saranno, rispettivamente, il numero 2 ed il numero 1 del tabellone: il torneo metterà in palio 500 punti, ed il tennista italiano potrebbe riavvicinarsi all’iberico nel ranking ATP. Nell’aggiornamento di lunedì 16 febbraio Alcaraz sarà primo a quota 13150, mentre Sinner inseguirà con 10300: a Doha lo scorso anno lo spagnolo uscì ai quarti, mentre l’azzurro stava scontando la sospensione per il caso Clostebol. Per questi motivi Alcaraz scarterà 100 punti lunedì 23, e Sinner in Qatar sarà a -2750 dal rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scarti

Jannik Sinner si ritrova senza punti da difendere per tre mesi nel ranking ATP, ma il distacco da Carlos Alcaraz resta consistente.

Jannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.

