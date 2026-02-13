Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha | inizia la fase senza scarti
Jannik Sinner può guadagnare fino a 500 punti nel ranking ATP a Doha, iniziando la fase senza scarti, mentre Carlos Alcaraz, già primo nel tabellone, punta a consolidare la sua posizione.
L’ azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sono entrambi iscritti all’ ATP 500 di Doha, in Qatar, dove saranno, rispettivamente, il numero 2 ed il numero 1 del tabellone: il torneo metterà in palio 500 punti, ed il tennista italiano potrebbe riavvicinarsi all’iberico nel ranking ATP. Nell’aggiornamento di lunedì 16 febbraio Alcaraz sarà primo a quota 13150, mentre Sinner inseguirà con 10300: a Doha lo scorso anno lo spagnolo uscì ai quarti, mentre l’azzurro stava scontando la sospensione per il caso Clostebol. Per questi motivi Alcaraz scarterà 100 punti lunedì 23, e Sinner in Qatar sarà a -2750 dal rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner, arrivano i 3 mesi senza punti da difendere nel ranking ATP. Ma ora il distacco da Alcaraz è importante
Jannik Sinner si ritrova senza punti da difendere per tre mesi nel ranking ATP, ma il distacco da Carlos Alcaraz resta consistente.
Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da Alcaraz
Jannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; Fantasanremo 2026: come giocare, regole e artisti da scegliere; Quanti voti prende Vannacci con Futuro nazionale e a chi li toglierebbe nel centrodestra; Quanto guadagna uno sciatore professionista?.
Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner agli Australian Open su Alcaraz: tutti gli scenariLo spagnolo Carlos Alcaraz e l'azzurro Jannik Sinner continuano a duellare per la vetta del ranking ATP agli Australian Open 2026 di tennis: finora i due ... oasport.it
Cincinnati, montepremi da urlo: ecco quanto può guadagnare SinnerLa finalissima di lunedì 18 agosto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il titolo del Masters 1000 di Cincinnati non vale soltanto per i punti in classifica del ranking mondiale Atp o per la sfida ... ilgiornale.it
Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook
L'irresistibile ascesa di Jannik Sinner a numero uno delle classifiche mondiali ha rilanciato il tennis come fenomeno di massa. Ma già mezzo secolo fa Adriano Panatta e i suoi compagni di squadra trasformarono questo sport in una passione popolare. l gioco x.com