Il tennista italiano si prepara a giocare a Madrid, con l’obiettivo di conquistare il suo quinto Masters 1000 consecutivo, un risultato che potrebbe portarlo più avanti nel ranking ATP. La competizione si svolge sulla terra battuta e rappresenta una tappa importante per l’atleta, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica rispetto al rivale più vicino. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e attesa.

Jannik Sinner è arrivato a Madride lo ha fatto con un obiettivo chiaro: continuare a vincere e riscrivere la storia del tennis. Il fuoriclasse azzurro, attuale numero uno del ranking ATP, è sbarcato nella capitale spagnola domenica 19 aprile per partecipare al Masters 1000, primo appuntamento dopo il trionfo a Montecarlo. Dopo una settimana di pausa, Sinner è pronto a tornare in campo con ambizioni altissime. Il torneo di Madrid potrebbe infatti rappresentare una tappa storica: in caso di vittoria, l’azzurro conquisterebbe il quinto titolo consecutivo in un Masters 1000, un’impresa mai riuscita prima a nessun tennista. La partecipazione al torneo spagnolo ha anche un valore strategico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner sbarca a Madrid: nel mirino record storico e fuga nel ranking ATP

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