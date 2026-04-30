James Comey si consegna alla giustizia

L’ex direttore dell’FBI, James Comey, si è consegnato alla giustizia dopo che un gran giurì ha deciso di archiviare le accuse federali nei suoi confronti. Le accuse riguardavano presunte menzogne durante un'audizione al Congresso. La prima valutazione delle accuse non ha portato a un rinvio a giudizio, e le accuse sono state considerate non dimostrate.

America oggi Comey di nuovo davanti a una corte federale, in Virginia, per rispondere dell’accusa di aver «minacciato la vita del presidente Donald Trump» America oggi Comey di nuovo davanti a una corte federale, in Virginia, per rispondere dell’accusa di aver «minacciato la vita del presidente Donald Trump» La prima volta non è andata bene: un gran giurì ha archiviato le accuse federali contro l’ex direttore dell’Fbi James Comey per aver mentito al Congresso. Ieri Comey era però di nuovo davanti a una corte federale, in Virginia, per rispondere dell’accusa di aver «minacciato la vita del presidente Donald Trump». L’ex capo dell’Fbi è uno...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - James Comey si consegna alla “giustizia” Trump's HANDPICKED Prosecutor FUMBLES Comey Case Notizie correlate Il Dipartimento di Giustizia incrimina, per la seconda volta, l’ex direttore dell’FBI James ComeyIl dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato di nuovo l’ex direttore dell’FBI James Comey, a capo dell’agenzia investigativa della... James Comey, l'ex capo dell'Fbi si è consegnato alla polizia: "Ha minacciato di morte Trump con questa foto"L'ex direttore dell'Fbi, James Comey, si è consegnato alle forze dell'ordine presso il tribunale federale del Distretto orientale della Virginia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito in Virginia: rilasciato su cauzione; Mandato di arresto per James Comey, l'ex direttore dell'FBI si consegna; Nuova incriminazione per l'ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: Eliminare Trump; Usa, l'ex capo dell'Fbi James Comey si costituisce: Ha minacciato la vita di Trump con un post. L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito: «Ha minacciato di morte Trump con un post»Pubblicò una foto in cui si vedeva una serie di conchiglie formare i numeri 86 e 47: 86 nel gergo della ristorazione significa eliminare una voce dal menu, 47 secondo l’accusa è Trump, 47esimo preside ... unionesarda.it James Comey arrestato, ex direttore FBI si costituisce dopo le accuse di minacce di morte al presidente TrumpL'ex direttore dell'Fbi James Comey è accusato di aver minacciato di morte Donald Trump col messaggio in codice 86 47 formato con delle conchiglie ... virgilio.it L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito alle forze dell'ordine presso il tribunale federale del distretto orientale della Virginia. Lo riporta la Cnn. Il funzionario è stato posto in stato di arresto per la prima comparizione in aula. L'udienza è iniziata alle - facebook.com facebook Usa, ex direttore FBI James Comey incriminato per "minacce di vita a Trump" dopo foto col numero 86:47 "simbolo di eliminazione" x.com