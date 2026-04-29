Il Dipartimento di Giustizia incrimina per la seconda volta l’ex direttore dell’FBI James Comey

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha nuovamente incriminato l’ex direttore dell’FBI, che ha guidato l’agenzia dal 2013 al 2017. Questa è la seconda volta che viene formalmente accusato. L’ex numero uno dell’FBI è noto anche per aver criticato pubblicamente il precedente presidente degli Stati Uniti. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra l’istituzione e le figure politiche di quegli anni.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato di nuovo l’ ex direttore dell’FBI James Comey, a capo dell’agenzia investigativa della polizia federale dal 2013 al 2017 e da tempo assai critico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo scorso settembre Comey era già stato accusato di falsa testimonianza e intralcio ai lavori del Congresso da un tribunale della Virginia, in un procedimento interpretato come una risposta alle pressioni di Trump di far indagare chi considera propri nemici. Al centro del nuovo procedimento penale c’è una fotografia che Comey aveva condiviso sui social media nel 2025, mentre era in vacanza sulle coste del North Carolina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Dipartimento di Giustizia incrimina, per la seconda volta, l’ex direttore dell’FBI James Comey DOJ Indicts Former FBI Director James Comey for Second Time Notizie correlate Leggi anche: Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: “Eliminare Trump” Stati Uniti, mandato d’arresto per l’ex capo dell’FBI James Comey: accuse di minacce contro Donald TrumpNegli Stati Uniti è stato emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’ex direttore dell’FBI James Comey, accusato per la seconda volta di aver... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fed, il Dipartimento di giustizia Usa archivia l'indagine penale contro Jerome Powell; Epstein Files: Dipartimento di Giustizia indaga su sé stesso per chiarire la sua gestione del dossier; Caso Epstein, Maxwell invia una chiavetta Usb al Dipartimento di Giustizia; L’amministrazione Trump archivia l’inchiesta penale su Powell. Il Dipartimento di Giustizia Usa archivia indagine penale contro PowellLa procuratrice generale del distretto della Columbia, Jeanine Pirro, ha annunciato su X che il suo ufficio archivia l’indagine, dopo che la questione è stata girata all’ispettorato generale per condu ... ilsole24ore.com Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti abbandona l’indagine penale sul presidente della Fed Jerome PowellPubblicato il 24 aprile 202624 aprile 2026 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha concluso la sua indagine sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell, eliminando un grosso ostacolo ... oltrelalinea.news Notizie in MoVimento - Dal Mondo 5 Stelle. . Non possiamo che ammirare @katiephang per aver fatto causa al Dipartimento di Giustizia di Trump per aver palesemente occultato i documenti relativi a Epstein e per aver censurato eccessivamente informazioni - facebook.com facebook Il Dipartimento di Giustizia ha identificato 384 cittadini statunitensi nati all'estero di cui intende revocare la cittadinanza, nell'ambito di un'iniziativa volta ad accelerare il processo di denaturalizzazione. Francey Hakes, direttrice dell'Ufficio esecutivo dei procurat x.com