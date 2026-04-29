Il Dipartimento di Giustizia incrimina per la seconda volta l’ex direttore dell’FBI James Comey

Da metropolitanmagazine.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha nuovamente incriminato l’ex direttore dell’FBI, che ha guidato l’agenzia dal 2013 al 2017. Questa è la seconda volta che viene formalmente accusato. L’ex numero uno dell’FBI è noto anche per aver criticato pubblicamente il precedente presidente degli Stati Uniti. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra l’istituzione e le figure politiche di quegli anni.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato di nuovo l’ ex direttore dell’FBI James Comey, a capo dell’agenzia investigativa della polizia federale dal 2013 al 2017 e da tempo assai critico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo scorso settembre Comey era già stato accusato di falsa testimonianza e intralcio ai lavori del Congresso da un tribunale della Virginia, in un procedimento interpretato come una risposta alle pressioni di Trump di far indagare chi considera propri nemici. Al centro del nuovo procedimento penale c’è una  fotografia che Comey aveva condiviso sui social media nel 2025, mentre era in vacanza sulle coste del North Carolina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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DOJ Indicts Former FBI Director James Comey for Second Time

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