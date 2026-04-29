L'ex direttore dell'Fbi si è presentato alle autorità presso il tribunale federale del Distretto orientale della Virginia. Secondo quanto riferito, avrebbe dichiarato di aver minacciato di morte l'ex presidente, mostrando una foto come prova. La consegna avviene in un momento di attenzione sulle accuse mosse nei confronti dell'ex funzionario, coinvolto in un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dei media.

L'ex direttore dell'Fbi, James Comey, si è consegnato alle forze dell'ordine presso il tribunale federale del Distretto orientale della Virginia. È stato brevemente arrestato prima della sua prima comparizione in aula. L'udienza è durata meno di 10 minuti. Comey è accusato di aver minacciato il presidente Donald Trump e di trasmissione di una minaccia tramite i canali del commercio interstatale, secondo i documenti giudiziari. In un messaggio video pubblicato ieri su Substack, ha dichiarato di essere "ancora innocente". Le accuse sono state presentate nel Distretto orientale del North Carolina, ma la prima comparizione di Comey è avvenuta nel tribunale di Alexandria, in Virginia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - James Comey, l'ex capo dell'Fbi si è consegnato alla polizia: "Ha minacciato di morte Trump con questa foto"

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