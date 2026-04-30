Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni lutto nella famiglia del tenente Colombo

Jacqueline Falk, figlia dell’attore noto per aver interpretato il tenente Colombo, è deceduta a Los Angeles all’età di 60 anni. La sua morte è avvenuta lunedì 27 aprile. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La famiglia Falk ha annunciato il lutto, senza fornire commenti aggiuntivi.

(Adnkronos) – Jacqueline 'Jackie' Falk, figlia dell’indimenticabile interprete del tenente Colombo, Peter Falk, è morta lunedì 27 aprile a Los Angeles all’età di 60 anni. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles, come riportano oggi i media Usa, la morte è stata classificata come suicidio. Il decesso è avvenuto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Morta la figlia di Peter Falk, Jacqueline: l’erede del “Tenente Colombo” si è tolta la vita a 60 anniÈ morta a 60 anni Jacqueline Falk, figlia adottiva di Peter Falk, il celebre Tenente Colombo. La figlia di Peter Falk, Jacqueline, si è tolta la vita a 60 anniLa donna è morta lunedì 27 aprile 2026 nella sua casa a Los Angeles e le autorità hanno indicato come causa del decesso il suicidio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni, lutto nella famiglia del tenente Colombo; La figlia di Peter Falk, Jacqueline, si è tolta la vita a 60 anni; Morta la figlia di Peter Falk, Jacqueline: l'erede del Tenente Colombo si è tolta la vita a 60 anni; Tragedia per la figlia di Peter Falk: Jacqueline si toglie la vita, riemerge il conflitto familiare. Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni, lutto nella famiglia del tenente Colombo(Adnkronos) – Jacqueline ‘Jackie’ Falk, figlia dell’indimenticabile interprete del tenente Colombo, Peter Falk, è morta lunedì 27 aprile a Los Angeles all’età di 60 anni. Secondo quanto riferito dal D ... notizie.it Tragedia per la figlia di Peter Falk: Jacqueline si toglie la vita, riemerge il conflitto familiareJacqueline Falk, figlia di Peter Falk, è morta tragicamente a 60 anni. Suo padre era stato il Tenente Colombo della tv. cinemaserietv.it È morta Jacqueline Falk, figlia del celebre Tenente Colombo - facebook.com facebook