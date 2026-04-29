Lunedì 27 aprile 2026, nella sua abitazione di Los Angeles, è stata trovata senza vita Jacqueline, figlia di Peter Falk. La donna aveva 60 anni e le autorità hanno confermato che la causa del decesso è stata un suicidio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del fatto.

La donna è morta lunedì 27 aprile 2026 nella sua casa a Los Angeles e le autorità hanno indicato come causa del decesso il suicidio. La figlia di Peter Falk, Jacqueline, è morta a 60 anni il 27 aprile 2026 nella sua casa di Los Angeles. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, la donna si è suicidata e sono attualmente in corso delle indagini per chiarire quanto accaduto nella giornata di lunedì. Chi era Jacqueline Falk? Peter Falk, l'indimenticabile interprete del tenente Colombo, aveva adottato Jacqueline e sua sorella Catherine durante il suo matrimonio con la prima moglie Alyce Mayo, che conosceva fin dai tempi del college. Dopo il divorzio, Falk era risposato con l'attrice Shera Danese che lo aveva affiancato anche in alcune puntate .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La figlia di Peter Falk, Jacqueline, si è tolta la vita a 60 anni

‘Columbo’ Star Peter Falk’s Daughter Jacqueline Falk Dies by Suicide at 60 in Los Angeles

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