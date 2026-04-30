Una donna di 60 anni, adottata dal noto attore e dalla sua prima moglie, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Los Angeles. La donna, figlia del celebre attore noto per il ruolo del “tenente Colombo”, ha deciso di togliersi la vita. La scoperta è avvenuta nella sua casa, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ma ora la sua morte riaccende i riflettori sulla vita privata del famosissimo padre. Peter Falk conobbe Alyce Mayo, negli anni Cinquanta, alla Syracuse University. Dall'amicizia all'amore il passo fu breve e i due nel 1960 diventarono marito e moglie. Poi, non riuscendo ad avere figli biologici, decisero di percorrere la strada dell’adozione, accogliendo Catherine e Jackie. «Erano migliori amici. Ricordo di aver visto mia madre e mio padre ridere e raccontare aneddoti sui loro anni universitari. È stato bello, da adolescente, poter vivere quell’esperienza», aveva raccontato Catherine, anni fa, in un'intervista a Closer Weekly. Peter e Alyce divorziarono nel 1976 ma riuscirono a mantenere un rapporto amichevole.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacqueline Falk, la figlia del «tenente Colombo» si è tolta la vita a sessant'anni

Notizie correlate

Jacqueline Falk, chi era la figlia del Tenente Colombo che si è tolta la vita a 60 anniA 60 anni se n'è andata Jacqueline Falk, prima delle due figlie adottate da Peter Falk insieme alla prima moglie Alyce Mayo.

Morta la figlia di Peter Falk, Jacqueline: l’erede del “Tenente Colombo” si è tolta la vita a 60 anniÈ morta a 60 anni Jacqueline Falk, figlia adottiva di Peter Falk, il celebre Tenente Colombo.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni, lutto nella famiglia del tenente Colombo; La figlia di Peter Falk, Jacqueline, si è tolta la vita a 60 anni; Morta la figlia di Peter Falk, Jacqueline: l'erede del Tenente Colombo si è tolta la vita a 60 anni; Jacqueline Falk, figlia di Peter Falk, si è suicidata a 60 anni – Intervista.

Tragedia per Jacqueline Falk, figlia dell’iconico Ispettore Colombo: trovato il corpo nella sua casaJacqueline Falk, figlia di Peter Falk, si è suicidata a Los Angeles, una tragica fine che segna la sua vita lontana dai riflettori ... rumors.it

È morta Jacqueline ‘Jackie’ Falk, la figlia del tenente Colombo si è uccisa. Ha combattuto fino all’ultimo per vedere il padre contro il parere della seconda moglieJackie Falk, figlia adottiva di Peter Falk, è morta a 60 anni. La causa è suicidio: non riuscì mai a rivedere il padre ... ilfattoquotidiano.it

«Mi innamoro della persona, non dell’età». La notizia della scomparsa di Jacqueline Falk ha lasciato tutti senza parole. Jacqueline, figlia adottiva di Peter Falk – il celebre interprete di Colombo – è stata trovata senza vita lunedì scorso nella sua casa di Los An - facebook.com facebook