Jacqueline Falk la figlia del tenente Colombo si è tolta la vita a sessant' anni

Da vanityfair.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 60 anni, adottata dal noto attore e dalla sua prima moglie, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Los Angeles. La donna, figlia del celebre attore noto per il ruolo del “tenente Colombo”, ha deciso di togliersi la vita. La scoperta è avvenuta nella sua casa, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ma ora la sua morte riaccende i riflettori sulla vita privata del famosissimo padre. Peter Falk conobbe Alyce Mayo, negli anni Cinquanta, alla Syracuse University. Dall'amicizia all'amore il passo fu breve e i due nel 1960 diventarono marito e moglie. Poi, non riuscendo ad avere figli biologici, decisero di percorrere la strada dell’adozione, accogliendo Catherine e Jackie. «Erano migliori amici. Ricordo di aver visto mia madre e mio padre ridere e raccontare aneddoti sui loro anni universitari. È stato bello, da adolescente, poter vivere quell’esperienza», aveva raccontato Catherine, anni fa, in un'intervista a Closer Weekly. Peter e Alyce divorziarono nel 1976 ma riuscirono a mantenere un rapporto amichevole.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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