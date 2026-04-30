Jacqueline Falk chi era la figlia del Tenente Colombo che si è tolta la vita a 60 anni

Jacqueline Falk, figlia adottiva del noto attore e il suo primo matrimonio, si è tolta la vita all’età di 60 anni. Era una delle due figlie adottate dal divo e dalla prima moglie. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che la conoscevano.

A 60 anni se n'è andata Jacqueline Falk, prima delle due figlie adottate da Peter Falk insieme alla prima moglie Alyce Mayo. La sua morte risale a lunedì 27 aprile, nella sua casa di Los Angeles. A dare conferma sono stati i media statunitensi, che hanno riacceso un faro sulla famiglia di uno degli attori più amati di sempre. Eppure "Jackie" - così la chiamavano amici e parenti - era riuscita a restare lontana dal circuito hollywoodiano per tutta la vita. Jacqueline Falk, morta la figlia di Peter, il Tenente Colombo Le informazioni su di lei, infatti, sono pochissime. Sappiamo che Jacqueline Falk era...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jacqueline Falk, chi era la figlia del Tenente Colombo che si è tolta la vita a 60 anni Notizie correlate Morta la figlia di Peter Falk, Jacqueline: l’erede del “Tenente Colombo” si è tolta la vita a 60 anniÈ morta a 60 anni Jacqueline Falk, figlia adottiva di Peter Falk, il celebre Tenente Colombo. Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni, lutto nella famiglia del tenente Colombo(Adnkronos) – Jacqueline 'Jackie' Falk, figlia dell’indimenticabile interprete del tenente Colombo, Peter Falk, è morta lunedì 27 aprile a Los... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni, lutto nella famiglia del tenente Colombo; La figlia di Peter Falk, Jacqueline, si è tolta la vita a 60 anni; Morta la figlia di Peter Falk, Jacqueline: l'erede del Tenente Colombo si è tolta la vita a 60 anni; Trovata morta all’età di 60 anni la figlia dell’attore Peter Falk, star di Colombo. Jacqueline Falk, chi era la figlia del Tenente Colombo che si è tolta la vita a 60 anniLa figlia di Peter Falk, Jacqueline, si è spenta a 60 anni: secondo i media americani, si è tolta la vita nella sua casa di Los Angeles ... dilei.it Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni, lutto nella famiglia del tenente Colombo(Adnkronos) – Jacqueline ‘Jackie’ Falk, figlia dell’indimenticabile interprete del tenente Colombo, Peter Falk, è morta lunedì 27 aprile a ... cremonaoggi.it La figlia di Peter Falk, Jacqueline, è morta a 60 anni il 27 aprile 2026 nella sua casa di Los Angeles. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, la donna si è suicidata e sono attualmente in corso delle indagini per chiarire quanto accaduto nella giornata di - facebook.com facebook