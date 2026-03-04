Mateta alla Juve la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace | le condizioni per acquistarlo
La Juventus continua a monitorare l’attaccante del Crystal Palace, che si chiama Mateta, considerando un possibile acquisto per la prossima sessione di mercato estiva. La società bianconera tiene sotto osservazione le sue prestazioni e le condizioni per portarlo in Italia. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o trattative concluse, ma l’interesse rimane vivo tra le fila della Juventus.
Mateta alla Juve, perché l’attaccante non arriva a Torino. Tutte le novità sulla trattativa con il Crystal PalacePalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.
Mateta Juve, i bianconeri insistono per l’attaccante: la richiesta del Crystal Palace e le possibili mosse di Comollidi Redazione JuventusNews24Mateta Juve, l’attaccante piace molto alla Vecchia Signora.
MATETA FA IL TITOLARE ALLA JUVE, SE ARRIVA PAGA ANCHE DAVID PIZZIGONI MOMBLANO
Juventus superata dal Milan nella caccia alla punta. La Stampa scrive: Beffa MatetaAlla fine Mateta arriverà sì in Italia, ma non alla Juventus. Dopo averlo trattato a lungo, i bianconeri si sono fatti beffare dal Milan, pronti a chiudere per l'acquisto del grancese o già adesso o ... tuttomercatoweb.com
Juventus, offerta alla Mateta per Kolo Muani: in 48 ore la decisione del PSGLa Juventus non molla l'osso per Randal Kolo Muani. Entro 48 ore il mercato invernale chiuderà le porte e dunque gli acquisti possibili, ma la Vecchia Signora è alle prese con un braccio di ferro a ... tuttomercatoweb.com