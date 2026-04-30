Jack Antonoff nega di aver litigato con Taylor Swift per non essere stato coinvolto nella produzione di The Life of a Showgirl

Recentemente si sono diffuse voci di un possibile scontro tra il produttore musicale e l’artista, legate alla partecipazione nella realizzazione di un album. Tuttavia, il produttore ha chiarito che le indiscrezioni sono state esagerate e ha negato di aver avuto divergenze con l’artista, specificando che non c’è stato alcun litigio riguardo alla produzione del progetto.

Le voci di forti dissapori tra Jack Antonoff e Taylor Swift sono state ampiamente esagerate dalla stampa e dal web, e a confermarlo è lui stesso. Martedì 28 aprile il leader dei Bleachers è stato ospite del programma di Howard Stern su SiriusXM per promuovere il quinto album in studio della sua band, Everyone For Ten Minutes, e per smentire le indiscrezioni sul suo mancato coinvolgimento nella produzione e nella scrittura dei brani dell’ultimo album di Taylor, The Life of a Showgirl, uscito l’anno scorso. «Sono grato solo per il lavoro che abbiamo svolto insieme», ha detto a proposito della sua collaborazione decennale con Swift, iniziata con l’album 1989, del 2014, e proseguita per diversi anni, prima della reunion della popstar con Max Martin e Shellback.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jack Antonoff nega di aver litigato con Taylor Swift per non essere stato coinvolto nella produzione di “The Life of a Showgirl” Notizie correlate Taylor Swift, il merchandising di The Life Of A Showgirl coinvolto nella violazione di un marchio registratoIl merchandising di Life Of A Showgirl di Taylor Swift potrebbe presto essere ritirato dagli scaffali. Nuovo record per l’industria musicale americana raggiunto nel 2025: il merito è anche dell’album “The Life Of A Showgirl” di Taylor SwiftLa RIAA (Recording Industry Association Of America) ha reso noti i dati del 2025, nei quali si evidenza un aumento dei ricavi dell’industria musicale...