Il merchandising di Life Of A Showgirl di Taylor Swift potrebbe presto essere ritirato dagli scaffali. La richiesta arriva da un’artista di Las Vegas di nome Maren Flagg ha intentato una causa per violazione del marchio contro la popstar, richiedendo inoltre la sospensione, delle vendite del dodicesimo lavoro in studio dell’artista. Secondo quanto riportato da Rolling Stone, Maren Flagg ha ottenuto un ordine volto all’interruzione delle vendite del merchandising del nuovo album a seguito della causa. Dietro all’azione legale dell’artista, che si esibisce con lo pseudonimo di Maren Wade, avviata il 30 marzo 2026, ci sarebbe una similitudine tra il titolo dell’ultimo capitolo discografico della popstar e la sua rubrica, Confessions Of A Showgirl. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift, il merchandising di The Life Of A Showgirl coinvolto nella violazione di un marchio registrato

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