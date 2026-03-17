La ruota delle beffe, installata lo scorso giugno al parco Novi Sad, è stata demolita poco dopo la sua apertura. La struttura, presentata come un’attrazione per valorizzare l’area, è stata smantellata a distanza di pochi mesi. La sua inaugurazione aveva attirato l’attenzione e previsto un intervento di riqualificazione, ma ora l’installazione non è più visibile nel parco.

Era stata inaugurata lo scorso giugno in pompa magna al parco Novi Sad, doveva essere un modo per sottrarre l’area al degrado riconsegnandola ai cittadini. Ma la ruota panoramica, simbolo di tutti i luna park, era stata stoppata ad agosto, insieme ad altre 600 giostre in tutta Italia a causa di autorizzazioni "senza le verifiche di legge opportune" e da allora non è più ripartita. Ieri la decisione: la ruota sarà definitivamente smantellata. "La ruota panoramica al parco Novi Sad di Modena non riprenderà la propria attività a seguito delle valutazioni svolte dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – fanno sapere dall’Amministrazione – Dopo diverse valutazioni si è giunti alla conclusione dell’impossibilità di rilasciare un nuovo codice identificativo dell’attrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ruota delle beffe: appena arrivata e già demolita

Articoli correlati

Ritrovata! La notizia è appena arrivataSi è conclusa la vicenda della ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica dalla sua abitazione di Modena.

Azzurra scomparsa, la notizia è appena arrivataUna notizia importante che riguarda Azzurra Ferretti, la ragazza di 19 anni scomparsa da alcuni giorni a Roma, è appena arrivata nelle redazioni di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La ruota delle beffe appena arrivata e...

Discussioni sull' argomento La ruota delle beffe: appena arrivata e già demolita; Scherzi a Parte anticipazioni, chi sono le vittime della seconda puntata; Scherzi a parte, Max Gusti mette nei guai l’ex Selvaggia Lucarelli (c’è anche Samira Lui): cosa vedremo; Scherzi a Parte, ecco le vittime di stasera.

NOVE. . Pino e gli anticorpi e il gioco della ruota dei pacchi di BABBUDOIO #onlyfun #comedy #comedyshow #belen #pinoeglianticorpi - facebook.com facebook

La ruota della fortuna, o meglio della sfortuna. Una ennesima conversione grillina. Il Fatto non percepisce fondi pubblici. O meglio non li ha percepiti finora ma li percepirà perché ora ne ha bisogno. O meglio li percepirà solo se continuerà ad averne bisogno. x.com