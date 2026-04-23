La prossima crisi energetica è già arrivata e colpirà i voli europei

Una nuova crisi energetica è in atto e sta iniziando a influenzare il settore dei voli in Europa. Sebbene i suoi effetti siano ancora poco evidenti, si stanno manifestando attraverso cambiamenti nelle tariffe e nelle operazioni delle compagnie aeree. La situazione si sta sviluppando in modo graduale, lasciando prevedere che le ripercussioni si intensificheranno nei prossimi mesi.

La crisi energetica è già iniziata, ma non si vede ancora perché i suoi effetti viaggiano lentamente. Le navi cariche di jet fuel che dal 28 febbraio non attraversano lo Stretto di Hormuz non sono mai arrivate in Europa, ma finora il sistema ha continuato a funzionare usando scorte già disponibili e carburante partito prima della guerra. Nel mercato del cherosene c’è sempre un periodo di latenza: tra il carico di una nave nel Golfo e il rifornimento di un aereo in Europa passano diverse settimane. Come un effetto domino, rischiamo di vedere le conseguenze della scellerata guerra di Trump nella stagione di massima domanda del trasporto aereo che coinciderà purtroppo con le vacanze di milioni di italiani.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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