Italiano accoltellato a Ibiza arrestato un 45enne

La Guardia civil spagnola ha arrestato un uomo di 45 anni sospettato di aver ucciso mercoledì un giovane italiano di 35 anni, residente a Ibiza e impiegato come pizzaiolo. L'episodio è avvenuto in una zona dell'isola, e l'uomo arrestato è stato portato in custodia. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'omicidio.

La Guardia civil spagnola ha arrestato il presunto autore dell'omicidio del giovane Francesco Sessa, un italiano di 35 anni residente in Spagna che lavorava a Ibiza come pizzaiolo, ucciso mercoledì. L'assassino, un 45enne, sarebbe anch'egli di nazionalità italiana.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italiano accoltellato a Ibiza, arrestato un 45enne Notizie correlate Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a Ibiza. Fermato un 45enne di AvellinoÈ stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si... Ibiza, 30enne italiano morto accoltellato. L’aggressore è in fugaIbiza, 29 aprile 2026 – Un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spagna, 30enne italiano morto accoltellato a Ibiza; Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza. Un fermo per omicidio: è un 45enne originario di Avellino; Chi era Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a Ibiza; Pizzaiolo italiano accoltellato al torace a Ibiza, è caccia all'aggressore. Italiano accoltellato a Ibiza, aveva 35 anni: ipotesi regolamento di contiItaliano accoltellato a Ibiza: aggressione mortale a Platja d’en Bossa, si indaga su una possibile resa dei conti e sulla fuga dei responsabili. notizie.it Italiano accoltellato a Ibiza, svolta nelle indagini: C’è un arrestoIl tragico episodio di sangue che ha scosso la comunità italiana a Ibiza trova oggi un primo, fondamentale punto di svolta nelle indagini condotte dalle ... thesocialpost.it Arrestato il presunto omicida del 35enne campano accoltellato a Ibiza. Fermato dalla Guardia Civil nell'isola delle Baleari, è un italiano di 45 anni #ANSA - facebook.com facebook Arrestato il presunto omicida del 35enne campano accoltellato a Ibiza. Fermato dalla Guardia Civil nell'isola delle Baleari, è un italiano di 45 anni #ANSA x.com