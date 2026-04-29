A Ibiza, un uomo di 30 anni italiano è stato trovato morto a seguito di un accoltellamento. La polizia locale ha riferito che l'uomo è stato ferito e poi è deceduto sul posto. Un sospetto è stato identificato, ma al momento si trova in fuga. La Guardia Civil sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. La vicenda è stata riportata dai media locali.

Ibiza, 29 aprile 2026 – Un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa spagnola e confermato da una fonte della Guardia Civil che indaga sul caso. Secondo i media locali, la vittima sarebbe un cittadino italiano di circa 30 anni, ma dalle autorità ancora nessuna conferma ufficiale. L'aggressione è avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso, spiegano le cronache locali. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è dato alla fuga. L'uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ibiza, 30enne italiano morto accoltellato. L’aggressore è in fuga

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