Italia terribile incendio in casa | donna muore così Scena horror

Una donna di 84 anni è deceduta durante un incendio scoppiato nella sua abitazione a Sogliano Cavour, in provincia di Lecce. Le fiamme si sono propagate all’interno della casa, creando una scena drammatica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. La polizia ha già raccolto le prime testimonianze dei vicini.

Una tragedia ha scosso la serata di Sogliano Cavour, in provincia di Lecce, dove una donna di 84 anni ha perso la vita in un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Il rogo si è sviluppato intorno alle 21.30 in via Nino Bixio, trasformando in pochi minuti la casa in una trappola mortale. La vittima, identificata come Fulvia Maniglia, era originaria di Monteroni di Lecce e viveva da sola. Le fiamme si sono propagate rapidamente, senza lasciare scampo all’anziana che si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’incendio. La donna, invalida e costretta su una sedia a rotelle, utilizzava anche una bombola di ossigeno, elemento che ora è al centro delle verifiche degli inquirenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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