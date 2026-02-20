Madre di tre figli trovata morta così | tragedia in Italia la terribile scena

Tragedia nella mattinata di oggi, 19 febbraio, a Sernaglia della Battaglia (Treviso), in via Villa Matta: una donna di 46 anni, Maricica Banceanu, di origini romene, è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso, con ogni probabilità un evento di natura cardiaca. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza non avrebbero evidenziato elementi compatibili con cause diverse da quelle naturali. A far scattare l’allarme è stata la figlia, preoccupata dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con la madre. 🔗 Leggi su Tvzap.it

