Italia terribile incendio | Marina muore tra le fiamme Tragedia

Un tragico incendio ha strappato la vita a Marina Boselli, 63 anni, nella mattinata di oggi a Piacenza (PC). Le fiamme sono divampate all’interno della sua abitazione per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente legate a un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia per le indagini, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano. La vittima e i soccorsi. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso in condizioni disperate. Le sue funzioni vitali erano fortemente compromesse e, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

