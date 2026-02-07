Italia terribile incendio | Marina muore tra le fiamme Tragedia
Un incendio devastante questa mattina a Piacenza si è trasformato in una tragedia. Marina Boselli, 63 anni, ha perso la vita mentre cercava di mettersi in salvo tra le fiamme. Le fiamme hanno avvolto la sua casa e non c’è stato niente da fare per salvarla. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha fatto scattare l’allarme in tutta la zona.
Un tragico incendio ha strappato la vita a Marina Boselli, 63 anni, nella mattinata di oggi a Piacenza (PC). Le fiamme sono divampate all’interno della sua abitazione per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente legate a un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia per le indagini, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano. La vittima e i soccorsi. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso in condizioni disperate. Le sue funzioni vitali erano fortemente compromesse e, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Piacenza Tragedia
