Italia servono qualità e filosofia | se è bastato quest' Arsenal a schiantare l' Inter

Dopo la vittoria schiacciante di martedì, l'altra semifinale ha ripristinato le proporzioni attese tra le squadre impegnate. Si prevede che la sfida tra Psg e Bayern possa determinare la finalista, mentre la squadra inglese, meno brillante rispetto alla partita di San Siro, si presenta come una presenza distante da quella vista in precedenza. La differenza di livello tra le formazioni si evidenzia chiaramente nelle recenti prestazioni.

Dalla grande bellezza di Psg-Bayern alla grande normalità di Atletico-Arsenal. Meglio non abituarsi al 5-4 di Parigi, straordinario ma insostenibile se fosse la quotidianità. Però la Champions resta uno spettacolo a parte che soltanto la Premier può forse eguagliare. Dopo le semifinali d’andata — una goleada reciproca e l’1-1 tra Atletico e Arsenal — è tutto in gioco, grazie anche all’abolizione della regola sui gol in trasferta: basta calcoli, oggi si giocano partite di minimo 180’, l’andata è soltanto il primo tempo. Impossibile prevedere chi andrà a Budapest, più facile immaginare che la vincente di questa coppa uscirà dalla sfida di Monaco tra le due più forti d’Europa, e di gran lunga.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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