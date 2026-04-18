Champions 2026 27 | Inter e Arsenal già sicure lotta aperta in Italia

Per la Champions League 202627 alcune squadre hanno già conquistato la qualificazione, mentre in Italia la corsa è ancora aperta. Le classifiche nazionali stanno definendo i primi margini dei partecipanti, che saranno 36, inseriti in un girone unico. Le squadre qualificate si sono assicurate matematicamente il posto nel torneo, che si svolgerà con questa nuova formula. Il percorso delle altre squadre è ancora tutto da definire.

Le prime certezze per la nuova Champions League 202627 iniziano a delinearsi con il raggiungimento del quorum matematico per diverse big europee, mentre le classifiche nazionali disegnano i primi confini di un torneo che vedrà 36 partecipanti distribuiti in un unico grande girone. Con il formato che prevede quattro fasce da nove squadre ciascuna e l’obbligo per ogni club di affrontare otto avversarie diverse (due per ogni fascia), il ranking UEFA sarà il metro fondamentale per la distribuzione dei pesi, salvo la premiazione della vincitrice dell’edizione attuale che godrà di un posto automatico nella prima fascia. L’equilibrio delle forze tra la certezza nerazzurra e la corsa inglese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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