italia quando avremo la sindrome di stendhal come in psg bayern saremo guariti

Un commento sui social ha fatto notizia, confrontando la condizione dei tifosi italiani con la famosa sindrome di Stendhal, spesso associata alle emozioni intense vissute durante le partite di calcio. La discussione si è concentrata sulle differenze tra le squadre italiane e le grandi competizioni europee, sottolineando come alcuni commentatori abbiano paragonato l’esperienza a quella di eventi artistici. La conversazione ha coinvolto anche riferimenti a giocatori attualmente in forza a club stranieri.

Molti si staranno ancora riprendendo dai postumi della Sindrome di Stendhal (vertigini, tachicardie.) che colpisce, in genere nei musei, chi è esposto a troppa bellezza. Dentro Psg-Bayern c’era un Louvre. Sintomi simili li procura l’acrofobia, la paura del vuoto, e quelli li stiamo smaltendo noi dopo Milan-Juve. "Beh, comodo. Loro hanno Olise e Kvara.". No, non è solo questione di talento, ma di valori. Riascoltate Kompany: "Davanti a uno spettacolo del genere gli spettatori non possono lamentarsi". E Luis Enrique: "Mai vista una partita con questa intensità e voglia di vincere. Bravi tutti. I tifosi si saranno divertiti". Non parlano solo dei rigori e del risultato, si preoccupano dello spettacolo, della gente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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